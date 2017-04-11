Пенсионерка отдала мошеннице 600 тысяч рублей за снятие порчи

В Кировском районе Волгоградской области мошенница, пообещавшая снять с пенсионерки порчу, похитила у нее более 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД региона.

Уточняется, что незнакомка подошла к 78-летней женщине во время прогулки. Мошенница пообещала снять якобы наведенный на пенсионерку сглаз в обмен на денежное вознаграждение. «Для этого волгоградке необходимо было положить имеющиеся у нее деньги в сумку и передать целительнице для проведения магического обряда», — говорится в сообщении.

В результате пенсионерка отдала неизвестной сумку с 635 тысячами рублей внутри, деньги ей так и не вернули.

Полиция разыскивает подозреваемую.

В мае прошлого года стало известно, что москвичку, называвшую себя гадалкой, задержали за хищение 100 тысяч рублей с помощью ковра. Деньги она выманила у 79-летней клиентки, с которой пообещала снять сглаз.