В Кемерово осудили любителя сюрикенов

В Кемеровской области 42-летний житель города Прокопьевска самостоятельно изготовил боевой нож и четыре сюрикена и во время семейной ссоры угрожал ими жене. Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич, решением мирового судьи мужчина приговорен к 300 часам обязательных работ.

Как установлено в ходе суда, еще в 2015 году мужчина самостоятельно изготовил нож с двухсторонней заточкой, напоминающий традиционные японские клинки, и четыре сюрикена. При этом для удобства рукоять ножа он сделал из нетрадиционной для Страны восходящего солнца бересты.

Нож мужчина использовал в хозяйстве и в лесу, во время походов за грибами, а сюрикены просто хранил по месту жительства. Сам он объяснил свой поступок «любовью к искусству».

В феврале 2017 года между мужчиной и его женой произошел скандал, во время которого он угрожал супруге, и та вызвала полицию. «Прибывшие патрульные увидели в квартире штык-нож огромного размера, а в дальнейшем в ходе осмотра жилища обнаружили и четырехлучевые "метательные звезды". Экспертиза признала все эти самоделки холодным оружием, за изготовление которого предусмотрена уголовная ответственность», — сообщила Тушкевич.

По решению суда самоделки будут уничтожены.

Сюрикен — японское метательное оружие, представляющее собой небольшой клинок в виде звезды, иглы, гвоздя, ножа, монеты и так далее.