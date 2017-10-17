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Московский таксист травил клиентов минералкой с психоделиками

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В Москве 29-летнего таксиста обвинили в убийстве 54-летнего клиента при помощи минеральной воды с растворенными в ней психотропными веществами. Об этом во вторник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений было найдено вблизи проезжей части на улице Двинцев (район Марьина Роща, СВАО). Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила от сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый в преступлении.

«По данным следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества. После чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им ценное имущество», — сказала Иванова.

В ходе обыска у задержанного были изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также сильнодействующие психотропные препараты в большом количестве.

Таксисту предъявили обвинение по части 4 статьи 111, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем»). В ходе допроса задержанный полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

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