Хабаровский таксист извинился перед умывшимися зеленкой девушками

Хабаровский таксист, заставивший пассажиров умываться зеленкой, попросил у девушек прощения за произошедшее. Об этом сообщает в пятницу, 1 сентября, РЕН ТВ.

«Хотел бы, конечно, и перед ними, и перед родителями их извиниться публично, потому что сейчас, по прошествии времени, уже осознаю свой поступок», — заявил мужчина журналистам. При этом он отметил, что инцидент произошел не полностью по его вине.

Как передает РИА Новости, таксиста зовут Алексей Насонов. Он рассказал агентству, что готов заключить мировое соглашение с подростками.

«Я им поверил, согласился довезти, хотя при приеме заказа было указано, что будет наличный расчет, а выяснилось, что будут оплачивать картой, но и на карте денег не оказалось, они все время поездки меня обманывали», — пояснил он. Мужчина отметил, что стоимость проезда из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский составила 2 150 рублей, о чем диспетчер сообщил при заказе такси.

Насонов также прокомментировал появившийся 29 августа в сети ролик, на котором его заставили умыть зеленкой свое лицо. «Да, имело место такое. Я сам оставлял в социальных сетях свои контакты, когда началась эта история, и на меня вышли», — отметил мужчина.

За два дня до этого в интернете опубликовали видео, на котором таксист заставил умыться зеленкой трех пассажиров-зайцев: мужчину и двух девушек. Была организована доследственная проверка по данному факту. Мужчина сам пришел в полицию для дачи объяснений.

После произошедшего хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с таксистом.

