В Хабаровске уволили заставивших пассажиров умываться зеленкой таксистов

Хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с водителями, которые заставили пассажиров умываться зеленкой. Об этом глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков в понедельник, 28 августа, сообщил РИА Новости.

«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — рассказал Садков.

Он добавил, что эта ситуация во многом стала возможной из-за отсутствия законодательного регулирования в сфере перевозок. «Специальные законы, регулирующие эти вопросы, нужны хотя бы на региональном уровне, и отрасль эта нуждается в контроле. Есть положительные примеры в других регионах, где приняты такие законы и в отрасли наведен порядок», — пояснил он. По словам Садкова, соответствующий законопроект был направлен в краевую думу еще до этого случая.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили о проведении доследственной проверки после появления в интернете видеозаписи с издевательством над пассажирками.

Запись, на которой мужчина заставляет клиентов, не сумевших расплатиться за поездку, натираться зеленкой, появилась в сети 27 августа. Судя по кадрам, пассажиры — две девушки и молодой человек. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, вероятно, тоже таксист. Человек, снимающий видео, заявляет, что пострадавшим «в Вяземск надо» (видимо, имеется в виду город Вяземский, расположенный в 130 километрах от краевого центра).