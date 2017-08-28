Полиция Хабаровска заинтересовалась издевательствами таксиста над девушками

Полиция Хабаровска начала доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором таксист заставляет двух девушек умыть зеленкой лицо. Об этом РИА Новости в понедельник, 28 августа, сообщил представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

«На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий, — отметил собеседник агентства. — Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика».

На записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, еще один человек снимает происходящее на видео.

Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск, небольшой город в двух часах езды от Хабаровска, и еще они «без денег ездят».

Девушка, которую принуждают умываться зеленкой, плачет, вторая прячет испачканное лицо в ворот кофты.

По имеющимся данным, девушек заставили умыться зеленкой, так как у них не было денег за проезд.