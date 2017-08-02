Таксист приехал по заказу грабивших его дом людей в Югре

В городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) таксиста вызвали молодые люди, грабившие его дом. Об этом в среду, 2 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Когда водитель приехал по заказу, двое неизвестных стали выносить имущество из дома, собственником которого он является, и укладывать в такси. Мужчина позвонил в полицию и остался ждать, пока воры загрузят все.

Полиция установила, что 17 июля безработный из соседнего района залез в пустое жилище, чтобы совершить кражу. Однако, увидев спиртные напитки, злоумышленник принялся их распивать и задержался в доме на пять дней. После этого мужчина подготовил предметы для хищения и уехал в свой поселок. Там он поручил своему пасынку и его другу вывезти имущество из «заброшенного дома».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы на два месяца.

В апреле 2016 года двое мужчин под угрозой физической расправы отняли у московского таксиста деньги, телефоны, планшет и куртку, после чего скрылись. Их удалось вычислить по забытым в салоне машины паспортам.