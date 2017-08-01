Наука и техника
 

Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона

Перейти в «Мою Ленту»

Нидерландская полиция задержала банду из пяти грабителей, которые подозреваются в краже iPhone на полмиллиона евро (около 35 миллионов рублей) из движущегося фургона. Все задержанные являются румынами, пишет Associated Press.

Злоумышленники использовали для ограбления специально модернизированный микроавтобус. На нем они вплотную приблизились к фургону, перевозящему дорогостоящую электронику. После этого один из участников банды вылез на крышу автомобиля через люк, переполз на капот и вскрыл замок на дверях фургона. После этого он запрыгнул в автомобиль, пока тот двигался по шоссе, и перебрасывал коробки с техникой в микроавтобус.

Полиция арестовала подозреваемых в парке в центральной части Нидерландов. Там же был обнаружен и фургон с коробками от iPhone. По данным NLTimes, с 2015 года банда совершила как минимум 17 ограблений грузовиков по подобному сценарию.

В октябре прошлого года суд в Кемеровской области приговорил к срокам от четырех до 6,5 лет в колонии строгого режима пятерых участников преступной группировки, совершившей свыше 20 ограблений на трассах региона. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы бандиты обкрадывали следующие на полном ходу большегрузные автомобили. Один из бандитов на ходу запрыгивал на фургон и при помощи специального инструмента вскрывал запирающие устройства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dutch police catch romanian gang suspected in truck cargo robberies
Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone
В Таиланде монах украл iPhone у продавца в магазине
Банду сибиряков осудили за многочисленные ограбления грузовиков на ходу
Последние новости
США ввели санкции против Мадуро
Распределены президентские гранты для НКО
Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона
«Ресницы» из мертвой мухи повергли в шок пользователей сети
Малахов назначен на пост главного редактора RNS
В МИД России назвали провокацией заявления посольства США о даче
Посадивший побитый градом лайнер украинец признался в симпатии к России
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0231 июля

Вверх-вниз

SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
19:1331 июля

Крупнейшую виртуальную Вселенную создали в Китае

14:4724 июля

Microsoft похоронит Paint

16:0031 июля

Раскрыты неизвестные подробности создания Quake

Наука и техника00:01Сегодня
Леон Бота

Часики тикают

Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
20:5619 июля

«Древнейший смайлик» нашли в Турции

17:1531 июля

Кухонные губки оказались смертельно опасными

14:3731 июля

В камере 1929 года нашли психоделические снимки

Наука и техника00:1012 июля

«Товарищ Коба хороший работник»

Почему Сталин осторожничал в 1917 году
17:38 6 июля

Распространение рака в прозрачной мыши показали на видео

13:1831 июля

Раскрыта причина величайшего в истории вымирания

00:5430 июля

Ученые подали апелляцию на присуждение первой в России степени по теологии

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
«Я в панике, как и многие соседи»
Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
Распределены президентские гранты для НКО
В МИД России назвали провокацией заявления посольства США о даче
Американцев заподозрили в намеренном затягивании выдачи виз россиянам
В посольстве США в Москве пожаловались на невозможность забрать вещи с дачи
Кириенко рассказал о вале заявок на президентские гранты от региональных НКО
Все материалы
Мир
Дисциплинарное взыскание
Военные не могут простить Макрону увольнение начальника Генштаба армии
«Войны будут без человечными, но менее бесчеловечными»
Футуролог Евгений Кузнецов о том, как роботизация меняет мир
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Новый директор Белого дома по коммуникациям снят с должности
США ввели санкции против Мадуро
Глава МИД Румынии обвинил Рогозина в политической провокации
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Все материалы
Бывший СССР
Гульнара КаримоваВосток. Дело тонкое
Что в реальности произошло с дочерью Ислама Каримова — Гульнарой
Главврач днепропетровской больницы рассказал о «разбитых в клочья» бойцах АТО
Намайданили
Самые крупные акции протеста в истории Украины
Программу тотальной украинизации школ запустили в Херсонской области
Посадивший побитый градом лайнер украинец признался в симпатии к России
Шефу латвийской контрразведки вернули украденный компьютер
Газета Верховной Рады рассказала об «историческом» путешествии баржи с арбузами
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Катар пожаловался в ВТО на арабскую торговую блокаду
Евро поднялся выше 71 рубля впервые с ноября 2016 года
Минсельхоз захотел от государства помощи в выращивании грибов
Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
Бывший глава «Югры» опроверг кредитование собственников банка
Украина закупила в США 700 тысяч тонн угля
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Сменился лидер рейтинга богатейших россиян
Минтранс показал отремонтированные на средства от «Платона» дороги
Путин подписал закон о фонде дольщиков
Евразийская комиссия ограничила допустимую массу льда в замороженной рыбе
Все материалы
Силовые структуры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
В Калмыкии СКР начал проверку жалоб о принуждении родителей покупать парты
Пытавшегося примкнуть к ИГ жителя Ставрополья задержали в аэропорту Нальчик
На параде в Североморске принял участие американский танк «Шерман»
В США впервые с 1960 года подняли в воздух пару бомбардировщиков B-29
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Крупнейшую виртуальную Вселенную создали в Китае
Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона
Раскрыты неизвестные подробности создания Quake
Кухонные губки оказались смертельно опасными
Все материалы
Спорт
Юлия ЕфимоваНе «поплыли»
Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
Россиянка порезала роговицу глаза в бою против бразильянки по правилам ММА
«Спартак» арендует полузащитника «Челси»
«Спартак» одержал первую победу в новом чемпионате России
СМИ назвали принимающий летнюю Олимпиаду-2028 город
Обладатель «Золотого мяча»-1995 пойдет в президенты Либерии
Роналду назвал причину появления в суде
Все материалы
Культура
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Богомолов поставит оперу Генделя на либретто Сорокина
«Мосфильм» снимет боевик о ликвидации Шамиля Басаева
Джоли ответила на обвинения в издевательствах над камбоджийскими детьми
Умер актер и драматург Сэм Шепард
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегаем от полиции и играем со смертью»
На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей
Жесткая ломка
Хакеры научились заражать и убивать через аквариумы, автомойки и кофеварки
Как вы там, потомки?
Изобретатель альтернативного интернета передал привет из прошлого
Малахов назначен на пост главного редактора RNS
«Ресницы» из мертвой мухи повергли в шок пользователей сети
Крыму решили дать возможность пользоваться Tor и VPN
Основатель Tor усомнился в существовании криминального «темного» интернета
Все материалы
Ценности
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Казак лихой
На гибридном Porsche по Краснодарскому краю
Дом Chanel показал процесс создания флакона для нового аромата
Москвичам дадут примерить «умные» часы TAG Heuer
Nike превратил кроссовки в сандалии
Дочь Ленни Кравица стала посланницей YSL Beauty
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Минтранс одобрил создание аэропорта для лоукостеров под Петербургом
Пожары в турецких отелях не заставили россиян отказаться от путевок
В Турции за два дня умерли пять российских туристов
Сколько ни говори «халва»…
Краткий гид по арабским сладостям для отправляющихся в Эмираты
У российских бизнес-туристов резко упал спрос на поездки в Киев
Все материалы
Из жизни
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Тело как месть
Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Мираж с небоскребами из соседнего мегаполиса попал на видео в Китае
Селфи матери Ким Кардашьян в бикини набрало миллион лайков
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Южнокорейская пенсионерка прославилась в сети
Все материалы
Какие машины награждают чаще других
10 машин с наибольшим числом наград
Ты меня уважаешь?
Как гонщики лидирующих команд оформили отношения на Гран-при Венгрии
Быстрейшие в «Аду»
Самые свежие рекорды «Зеленого ада» Нюрбургринга
Величайшие машины Италии
10 итальянских автомобилей, ради которых можно отдать все
Honda начала продавать автомобиль за полмиллиона долларов
В России появится «вседорожный» Kia Rio с увеличенным клиренсом
Tesla представила свой самый доступный автомобиль
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы