Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона

Нидерландская полиция задержала банду из пяти грабителей, которые подозреваются в краже iPhone на полмиллиона евро (около 35 миллионов рублей) из движущегося фургона. Все задержанные являются румынами, пишет Associated Press.

Злоумышленники использовали для ограбления специально модернизированный микроавтобус. На нем они вплотную приблизились к фургону, перевозящему дорогостоящую электронику. После этого один из участников банды вылез на крышу автомобиля через люк, переполз на капот и вскрыл замок на дверях фургона. После этого он запрыгнул в автомобиль, пока тот двигался по шоссе, и перебрасывал коробки с техникой в микроавтобус.

Полиция арестовала подозреваемых в парке в центральной части Нидерландов. Там же был обнаружен и фургон с коробками от iPhone. По данным NLTimes, с 2015 года банда совершила как минимум 17 ограблений грузовиков по подобному сценарию.

В октябре прошлого года суд в Кемеровской области приговорил к срокам от четырех до 6,5 лет в колонии строгого режима пятерых участников преступной группировки, совершившей свыше 20 ограблений на трассах региона. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы бандиты обкрадывали следующие на полном ходу большегрузные автомобили. Один из бандитов на ходу запрыгивал на фургон и при помощи специального инструмента вскрывал запирающие устройства.