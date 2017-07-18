Китаянка попыталась провезти сотню iPhone под одеждой

В Китае, на границе между Гонконгом и Шэньчжэнем, задержали женщину, которая пыталась провезти 102 iPhone под одеждой. Об этом пишет Kotaku.

Сообщается, что сотрудников таможенной службы привлек внимание внешний вид женщины. Она была одета в слишком теплую одежду, а верхняя часть тела казалась «раздутой». Они провели предварительный осмотр подозреваемой, после чего попросили ее пройти через металлоискатель.

В результате у женщины было найдено 102 iPhone различных моделей, примотанных к телу, а также 15 часов Tissot. Общий вес контрабанды превышает 20 килограммов. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

В мае 2017 года сообщалось, что в КНР пограничная служба задержала 10 школьников, которые пытались в рюкзаках перевезти из Гонконга на материк телефоны. В ходе проверки у них обнаружили 210 телефонов разных моделей на сумму 145 тысяч долларов.