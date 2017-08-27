Таксист в Хабаровске заставил умыться зеленкой не расплатившихся пассажиров

Видео: вХабаровске / YouTube

В Хабаровске таксист заставил умыться зеленкой трех пассажиров, не сумевших расплатиться за поездку. Об этом в воскресенье, 27 августа, пишет AmurMedia.

Судя по видео, клиентами являются молодой человек и две девушки. Некий мужчина (как указывает AmurMedia, это водитель сервиса такси «Максим») заставляет одну из пассажирок нагнуть голову и наливает ей в ладони зеленку, после чего та обмазывает свое лицо. «Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы видно вас было», — приговаривает мужчина.

За происходящим наблюдают вторая девушка с уже обмазанным лицом и молодой человек, чье лицо не показано в кадре, но видно, что его руки тоже испачканы зеленкой.

В подписи к ролику отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Красная Речка (южная окраина Хабаровска). При этом снимавший происходящее человек сказал, что пассажирам «вообще в Вяземск надо». Вероятно, имеется в виду город Вяземский, находящийся в 130 километрах от Хабаровска.