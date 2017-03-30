Тагильский таксист по ошибке похитил ребенка

В Нижнем Тагиле таксист случайно уехал с ребенком клиентки. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Вечером 25 марта женщина вызвала такси, чтобы уехать из гостей с двумя малолетними детьми. Приехавший водитель отказался выполнять заказ, поскольку у него в машине не было специальных автокресел. Уже севшая в машину с детьми женщина по телефону вызвала родственников, которые стали убеждать таксиста довезти семью.

«В ходе возникшего конфликта клиентка с одним из детей вышла из салона. Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития конфликта, уехал от агрессивно настроенных граждан. В дальнейшем он обнаружил, что на заднем сиденье остался один малолетний ребенок», — отмечается в сообщении управления.

Таксист отвез ребенка в полицию. Сотрудники передали мальчика матери.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В феврале 2016 года в Москве пьяные родители забыли младенцев-двойняшек в салоне такси. Едва сев в салон машины, пара поругалась и ушла в неизвестном направлении, оставив младенцев на заднем сиденье. Участковый разыскал родителей забытых детей.