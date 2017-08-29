Умывший пассажиров зеленкой таксист добровольно пришел в полицию

Хабаровский таксист, заставивший девушек облиться зеленкой, добровольно явился в полицию. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Видео: вХабаровске / YouTube

В ведомстве отметили, что таксист сам предпочел дать объяснения участковому полиции, поскольку его действия вызвали широкий резонанс в сети. При этом пострадавшие девушки в правоохранительные органы не обращались.

Ранее сообщалось, что хабаровская полиция начала доследственную проверку после публикации видеозаписи, на которой таксист заставляет двух девушек умыть зеленкой лицо. На кадрах видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, еще один человек снимает происходящее на видео.

По имеющимся данным, девушек подвергли унижениям, так как у них не оказалось денег за проезд. Позднее хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с водителями.