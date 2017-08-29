Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту

Видео: ДПС КОНТРОЛЬ Россия / YouTube

Хабаровский таксист, обливавший пассажиров-зайцев зеленкой, наткнулся на месть местных жителей. Видео с этим появилось на YouTube-канале «ДПС КОНТРОЛЬ Россия».

На кадрах видно, что водитель под контролем неизвестного мужчины умывает зеленкой свое лицо. Автор ролика, подающий пузырек, объясняет таксисту, что он и его коллеги «ведут себя как звери».

Ранее таксист заставил умыться зеленкой трех пассажиров: мужчину и двух девушек. Была организована доследственная проверка по этому факту.

В тот же день хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с таксистом по рекомендации Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси.