Полицейские задержали сбившего парковщика в аэропорту Внуково таксиста

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали на Дмитровском шоссе в Москве водителя одного из таксомоторных парков, подозреваемого в наезде на парковщика в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Таксист и его автомашина доставлены в отдел МВД по району Внуково.

В полицию с заявлением обратился руководителя парковочного пространства аэропорта. Выяснилось, что водитель на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из работников аэропорта попытался остановить злоумышленника, однако тот совершил на него наезд, провез несколько метров на капоте, а затем скрылся. Сотрудник парковки получил незначительные травмы.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

31 марта сообщалось о пьяном водителе на автомобиле Volkswagen Polo, который сбил инспектора ГИБДД и провез его на капоте машины в Тамбовской области. Нарушителя остановили выстрелом по колесам машины.