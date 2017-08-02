Скорая помощь с ребенком сбила женщину в Иркутске

В Иркутске автомобиль скорой помощи сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

Утром в среду, 2 августа, на автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП различные травмы получили два водителя, а также 7-летняя девочка и 10-летний мальчик, находившиеся в одной из машин. Для госпитализации несовершеннолетней была вызвана скорая.

«При следовании с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками к месту госпитализации в районе улицы Маршала Конева водитель не смог вовремя затормозить перед внезапно вышедшей на пешеходный переход женщиной и совершил наезд на нее», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что медики продолжили движение, чтобы оказать срочную помощь ребенку, оставив на месте ДТП фельдшера. Пострадавшей оказали неотложную помощь, после чего ее госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

В июле в Краснодарском крае при столкновении скорой помощи Абинской Центральной райбольницы и КамАЗ с прицепом погибли два человека. Автомобиль скорой помощи, предположительно, не пропустил грузовик при повороте налево.