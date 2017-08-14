Житель Подмосковья насмерть задавил полуторагодовалого сына

В Московской области возбудили уголовное дело против мужчины, который совершил наезд на автомобиле на полуторагодовалого сына. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Ребенок получил травмы на придомовой территории в деревне Котляково городского округа Домодедово в результате наезда автомобиля, которым управлял его отец», — отмечается в сообщении. В воскресенье, 13 августа, мальчик был доставлен в больницу Ленинского района с множественными телесными повреждениями. Позднее ребенок скончался.

В ноябре 2016 года в Партизанском районе Приморья двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра в салоне автомобиля, наехал на внедорожнике на мать и годовалого брата. Женщина получила перелом ребра и травму колена, а ребенок — ушибы и ссадины лба.