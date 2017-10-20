Таксист протащил полицейского на капоте в аэропорту Домодедово

По факту наезда таксиста на сотрудника полиции в столичном аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром 19 октября на привокзальной площади аэропорта. Сотрудник патрульно-постовой службы подошел к таксисту, чтобы проверить его документы. Однако тот при виде полицейского забрался в свой автомобиль с киргизскими номерами и заблокировал дверь. Когда сотрудник ППС встал перед машиной, чтобы перекрыть движение, таксист резко тронулся с места и сбил его, протащив несколько метров на капоте.

После того, как о произошедшем сообщила пресса, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело, провести полное и объективное расследование и привлечь виновного к уголовной ответственности.

«В рамках расследования следователям предстоит установить, на каком основании водитель такси не только проигнорировал законные требования сотрудника полиции, но и совершил в отношении представителя власти вызывающие противоправные действия», — сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петренко.

19 октября трое полицейских пострадали в результате нападения молодого мужчины на пост ДПС в Ингушетии. Он совершил наезд на находившегося на посту сотрудника, а затем, выскочив из машины, ранил ножом двух его коллег.