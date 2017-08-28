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Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС

У подозреваемого был целый арсенал оружия

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Кадр: фильм «Матрица: Перезагрузка»

В Краснодаре погоня закончилась стрельбой и ДТП

В Краснодаре автомобилист, уходивший от полицейской погони, выстрелил из карабина в лобовое стекло машины ДПС. После этого он скрылся с места происшествия с оружием, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, которые приводит агентство KrasnodarMedia, полицейские преследовали Toyota Camry. Водитель, не справившись с управлением, попал в ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова. «Осознав, что больше ехать не получится, он выбежал из авто и начал стрелять в машину ДПС, после чего убежал во дворы», — отмечается в Instagram «ЧП Краснодар».

В группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» появились фотографии и видео с места аварии. На видео — момент ДТП, а также убегающий злоумышленник с карабином в руках. На фотографиях — оружие, которое достали из Toyota. Судя по снимкам, подозреваемые были вооружены охотничьими карабинами, такими как «Сайга» или «Вепрь».

Перед аварией подозреваемый ранил полицейского и пытался уйти от погони

Вскоре после того, как о происходящем в Краснодаре стало известно СМИ, пресс-служба регионального главка МВД прокомментировала происходящее.

«В районе 14 часов на стационарном посту ДПС при въезде в Краснодар сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив сотрудника полиции, (...) и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После чего водитель скрылся», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональном управлении МВД, пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

Полицейского могли ранить из травматического оружия

В региональном управлении СКР уточняют, что злоумышленники применили травматическое оружие.

«В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив одного из них. В результате стажеру полицейского были причинены ранения в области шеи и головы», — говорится в сообщении.

Один из нападавших задержан, двое — скрылись

По словам следователей, после ранения стража порядка один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также попытался сбежать, но был задержан. Сам стрелок попытался скрыться на автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов устроили за ним погоню, в ходе которой подозреваемый отстреливался. В конце концов он попал в ДТП и сбежал. Издание «Югополис» приводит имена двоих подозреваемых: это 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

Как отмечают в региональном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

Алексей Стейнерт

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