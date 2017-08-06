Три экипажа ДПС по кругу гонялись за уральским лихачом

Видео: E1.RU

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали попытавшегося скрыться от них водителя. Инцидент произошел ночью 6 августа, сообщается на сайте областного главка МВД.

В ходе погони мужчина, находившийся за рулем Opel Astra, столкнулся с патрульным ВАЗ-2114. В результате ДТП никто не пострадал. Вскоре водителя задержали и доставили в отдел полиции, а его машину поместили на спецстоянку.

Погоня за нарушителем была длительной, уточняет E1.RU. «Он гнал со стороны Малышева в сторону Первомайской прямо по встречке. Потом водитель иномарки сделал круг, вернулся обратно на площадь и начал нарезать круги. При этом он то останавливался, то вновь разгонялся», — рассказала порталу девушка, ставшая очевидцем событий. По ее словам, все завершилось тем, что лихач заехал на бордюр, после чего был схвачен.

Судя по видео, опубликованному на YouTube, Opel преследовали три экипажа ДПС.