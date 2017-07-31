Автомойщик угнал машину клиента ради поездки по ночному Краснодару и попал в ДТП

В Краснодаре пьяный сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента, не справился с управлением и столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. После этого виновник ДТП сбежал, оставив в бардачке автомобиля свой паспорт. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

Полицейские установили, что законный владелец машины за несколько часов до инцидента оставил ее на автомойке по улице Демченко. Мойщика данной организации на рабочем месте обнаружить не удалось.

Спустя несколько дней угонщика задержали. Им оказался 30-летний уроженец Молдовы, более двух лет проживающий в Краснодаре. Он сознался в совершенном. «Мужчина пояснил, что на преступление его толкнуло алкогольное опьянение и желание покататься по ночному городу», — отмечается в сообщении управления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемый арестован. Причиненный им ущерб оценивается в сумму более 500 тысяч рублей.

В феврале сотрудник столичной автомойки угнал у своего клиента джип Cadillac Escalade. Когда полицейские в Ярославской области остановили мужчину для осмотра, он попытался скрыться, однако в ходе погони не справился с управлением и вылетел в кювет. Подозреваемый заявил, что не собирался угонять машину, а просто решил «прокатиться с ветерком». В отношении него возбудили уголовное дело.