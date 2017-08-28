В Краснодаре мужчина устроил ДТП, обстрелял машину ДПС и сбежал с карабином

В Краснодаре автомобилист, который уходил от полицейской погони, выстрелил из карабина в лобовое стекло машины ДПС. Об этом сообщает агентство KrasnodarMedia.

По словам очевидцев, полицейские преследовали Toyota Camry. Потом водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова. «Осознав, что больше ехать не получится, он выбежал из авто и начал стрелять в машину ДПС, после чего убежал во дворы», — отмечается в Instagram «ЧП Краснодар».

В группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» появились фотографии и видео с места аварии. На запись попал момент ДТП, а также убегающий злоумышленник с карабином в руках. На фотографиях — оружие, которое достали из Toyota.

Предположительно, у водителя был сообщник. По данным «Югополиса», подозреваемые — мужчины 21 и 25-лет. Они объявлены в розыск.

Позднее в соцсетях появился комментарий пресс-службы регионального главка МВД. По данным полиции, днем на стационарном посту ДПС при въезде в Краснодар сотрудники попытались остановить автомобиль. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив полицейского в ногу (он госпитализирован), и продолжил движение. В ходе преследования водитель совершил ДТП, после которого скрылся.