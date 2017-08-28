Появились новые подробности нападения на полицейских в Краснодаре

Краснодарские следователи сообщили подробности нападения на полицейских на стационарном посту ДПС. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета.

По его данным, днем в понедельник, 28 августа, сотрудники остановили автомобиль Toyota Camry, в котором находились три человека. В ходе проверки документов 21-летний водитель ударил по лицу полицейского, а потом открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по стоявшим рядом сотрудникам, ранив одного.

«В результате стажеру полицейского были причинены ранения в области шеи и головы. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле», — отмечается в сообщении.

Уходя от преследования, водитель продолжал стрелять. Затем на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он врезался в стоявшие на светофоре автомобили и покинул машину.

В соцсетях появились видео и фотографии с места аварии. На снимках — оружие, которое достали из Toyota.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в связи с произошедшим в розыск объявлены 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин.