Силовые структуры
 

В Дагестане неизвестные застрелили полицейского

Перейти в «Мою Ленту»

В дагестанском городе Каспийск в понедельник, 28 августа, совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«В результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы», — отметил собеседник агентства.

По неофициальной информации, которую приводит ТАСС, неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов, когда они заправляли служебную машину. «Один полицейский погиб на месте. Второй сейчас в больнице», — сказал источник силовых структурах региона. По его словам, злоумышленники были вооружены ножами.

Собеседник «Интерфакса» также сообщил о факте атаки. Он добавил, что личности преступников устанавливаются.

В мае полицейские в Махачкале (столица Дагестана) ликвидировали мужчину, открывшего по ним стрельбу из пистолета при попытке задержания. «По предварительным данным, он являлся участником местного бандподполья», — рассказывал ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике. Среди сотрудников и гражданских лиц пострадавших не было.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Арестован один из подозреваемых в похищении главы Минстроя Дагестана
Расстрелявшие полицейского Нурбагандова боевики предстанут перед судом
Зрители устроили драку на бойцовском турнире в Дагестане
Последние новости
Назван единственный окупившийся в летнем прокате российский фильм
Двух подростков заподозрили в поджоге степи в Волгоградской области
Мексиканский вратарь совершил четыре сейва за 10 секунд
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
Создана вакцина против наркотиков
В МВД предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением
Названы самые состоятельные жены российских госслужащих
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0426 августа

Помять и простить

Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

10:05Сегодня

Российские войска перебросили в Монголию на учения

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

Силовые структуры00:0325 августа

Без наград, но в Штатах

Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
07:32Сегодня

Россия получила десять заявок на поставку систем ПВО С-400

06:16Сегодня

Полиция Хабаровска заинтересовалась издевательствами таксиста над девушками

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

Силовые структуры00:0422 августа

С чем идут на дело в Америке

Рейтинг самых криминальных стволов США
23:1027 августа

СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве

18:2127 августа

В Петербурге из Lexus сотрудника СК украли 100 тысяч рублей и туалетную воду

03:4621 августа

СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Названы самые состоятельные жены российских госслужащих
В Хабаровске уволили заставивших пассажиров умываться зеленкой таксистов
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи заявили иск на 10 миллионов рублей
Юра АлексеевХоббит с Ярославки
Землянка с унитазом и свой YouTube-канал
Все материалы
Мир
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Появились подробности о личности подозреваемого по делу о нападении в Турку
Лидер Южной Кореи потребовал разработать наступательную стратегию против КНДР
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину
Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
ЦБ предложит банкам собирать биометрические данные россиян
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Руководство Uber выбрало нового гендиректора
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Российские войска перебросили в Монголию на учения
Россия получила десять заявок на поставку систем ПВО С-400
Полиция Хабаровска заинтересовалась издевательствами таксиста над девушками
СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Опубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США
Создана вакцина против наркотиков
НАСА показало снежные дюны Марса
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Все материалы
Спорт
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Определились победители Кубка России по спортивной гимнастике в отдельных видах
Болельщики хоккейного СКА спели прервавшийся гимн России а капелла
Менеджер перечислил возможных соперников Макгрегора по следующему бою
Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
«Диджей кайфоломит»
Бородатого парня в золотом платье и на каблуках пускают не во все клубы
Назван единственный окупившийся в летнем прокате российский фильм
Умерла звезда «Высокого блондина в черном ботинке» Мирей Дарк
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Поздравившего жену с днем рождения Райана Рейнольдса обвинили в нарциссизме
В сети поразились сходству Джона Сноу с создателем «Игры престолов»
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Новые часы TAG Heuer обойдутся москвичам в 1,2 миллиона рублей
Nike обует женщин в «цветочные» кроссовки
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс
Путешественники выбрали лучший поезд России
Российский турпоток в Турцию вырос в 11 раз
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в больнице
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Разгон «вакуумного» поезда показали от первого лица
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы