В Дагестане неизвестные застрелили полицейского

В дагестанском городе Каспийск в понедельник, 28 августа, совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«В результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы», — отметил собеседник агентства.

По неофициальной информации, которую приводит ТАСС, неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов, когда они заправляли служебную машину. «Один полицейский погиб на месте. Второй сейчас в больнице», — сказал источник силовых структурах региона. По его словам, злоумышленники были вооружены ножами.

Собеседник «Интерфакса» также сообщил о факте атаки. Он добавил, что личности преступников устанавливаются.

В мае полицейские в Махачкале (столица Дагестана) ликвидировали мужчину, открывшего по ним стрельбу из пистолета при попытке задержания. «По предварительным данным, он являлся участником местного бандподполья», — рассказывал ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике. Среди сотрудников и гражданских лиц пострадавших не было.