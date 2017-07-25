Расстрелявшие полицейского Нурбагандова боевики предстанут перед судом

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении двух боевиков, обвиняемых в убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова, сказавшего коллегам перед смертью «Работайте, братья». Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

Помимо посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, создании банды, умышленном повреждении чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем с применением насилия, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемые вступили в Избербашскую бандгруппу, главарем которой был Магомед Халимбеков. 10 июля 2016 года Джамалутдинов и Бекболатов захватили сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску Магомеда Нурбагандова. Перед убийством они потребовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы, но полицейский сказал: «Работайте, братья», после чего был застрелен. Ролик был обнаружен в телефоне одного из ликвидированных в ходе спецоперации боевиков.

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Также в СК считают, что Бекболатов, прошедший боевую подготовку для ведения террористической деятельности, причастен к посягательству на жизнь двух инспекторов ДПС в августе 2016 года на федеральной автодороге «Кавказ» около города Избербаш.

О задержании обвиняемых сообщалось 12 сентября 2016 года. Остальные шестеро участников банды, оказавших сопротивление, были ликвидированы в ходе спецоперации.

Указом президента Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя России.