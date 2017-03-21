Зрители устроили драку на бойцовском турнире в Дагестане

Зрители устроили массовую драку во время бойцовского турнира в спортзале школы борьбы Курамамомеда Курамагомедова в Каспийске (Дагестан). Видео было опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время схватки участников турнира. Погасить конфликт помогло оперативное вмешательство третьей стороны. В ходе драки никто не пострадал. О причинах потасовки не сообщается.

12 марта болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. Джуманиязов поднимался из партера после гонга и ударил соперника ногой. Минеев ударил дагестанского бойца по голове, после чего на ринг выскочили зрители.