Боец Шлеменко призвал пожизненно дисквалифицировать зачинщиков драки в Дагестане

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко призвал пожизненно дисквалифицировать зачинщиков массовой драки во время поединка между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым на чемпионате по ММА в Дагестане. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Если мы посмотрим чемпионаты по борьбе, то можно понять, что это непривычная ситуация, просто так себя ведут конкретные люди, проявляют неспортивное поведение. Массовые драки для ММА — нечастое явление. Считаю, что за такие вещи федерация должна наказывать зачинщиков, вплоть до пожизненной дисквалификации. В моей карьере подобных историй не возникало», — заявил Шлеменко.

Поединок между Минеевым и Джуманиязовым завершился массовой дракой с участием зрителей. Джуманиязов поднимался из партера после гонга и ударил соперника ногой. Минаков ударил дагестанского бойца по голове, после чего на ринг выскочили зрители.

Союз ММА России принял решение дисквалифицировать Джуманиязова и его команду Dagestan fighters. Результат поединка был аннулирован.