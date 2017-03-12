Дисквалифицированный дагестанский боец захотел провести реванш с Минеевым

Боец смешанного стиля Азиз Джуманиязов, ставший участником скандального боя на чемпионате по ММА в Дагестане, захотел провести реванш с Владимиром Минеевым. Слова Джуманиязова приводит ТАСС.

«Это решение судей дисквалифицировать меня, не хочу его оспаривать. Но по поводу реванша — готов доказать, что могу выиграть его и на профессиональном ринге. И что моя победа не случайность», — сказал Джуманиязов.

Бой между Минеевым и Джуманиязовым, состоявшийся в субботу, завершился массовой дракой болельщиков. После гонга Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил оппонента ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.

Союз ММА России дисквалифицировал Джуманиязова и его команду Dagestan fighters, а также аннулировал результат поединка.