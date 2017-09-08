Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева по делу о посягательстве на жизнь российских военных. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте надзорного органа.

Уроженцам Карачаево-Черкесской Республики вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).

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В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их дело направлено в Верховный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, в 1999 году они вступили в банду "Карачаевский джамаат", которая в числе прочих формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершила вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении (в результате атаки 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести — прим. «Ленты.ру»).

Как отмечают в Генпрокуратуре, в отношении остальных членов группировки, объявленных в розыск, расследование продолжается.