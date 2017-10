В парламенте Франции появился черный список озабоченных депутатов-мужчин

Бывшая помощница одного из депутатов французского парламента (Национальной ассамблеи) Марин Тонделье рассказала о существовании черного списка, в котором фигурируют мужчины — сотрудники аппарата и депутаты, склонные к сексуальным домогательствам. Об этом сообщает The Local.

По словам Танделье, документ не существует в написанном виде, однако имена передаются устно между женщинами, чтобы они знали, с кем из коллег-мужчин не стоит оставаться наедине.

Наличие подобного черного списка подтвердила и бывший министр жилья и территориального развития Франции Сесиль Дюфло, которая начинала политическую карьеру в качестве парламентского ассистента. «Мы знали, с кем лучше не садиться в лифт. В противном случае их руки наверняка оказалась бы на наших ягодицах», — заявила Дюфло.

18 октября министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем рассказала, что случаи сексуальных домогательств происходят и на самом высоком политическом уровне. «И я сама с этим столкнулась», — добавила она. Глава МИД королевства поддержала кампанию против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too), запущенную американской актрисой Алиссой Милано на фоне скандала, разгоревшегося в США вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна. Актрисы и сотрудницы основанной им вместе с братом Бобом компании The Weinstein Company обвиняют его в изнасилованиях и домогательствах.