Саудовский проповедник счел женщин виновными в изнасилованиях и домогательствах

Саудовский проповедник Ахмед Бин Саад аль Кварни (Ahmed Bin Saad Al Qarni) заявил, что женщины сами виноваты в том, что подвергаются изнасилованиям и сексуальным домогательствам, передает The Independent.

По его словам, они также сами провоцируют мужчин на адюльтер. «Клянусь перед лицом Аллаха, если он изнасилует ее, она вернется домой, плача о том, что задели ее достоинство (...) Женщина, которая перед тем, как выйти из дома, наносит макияж и пользуется парфюмом, распутница», — прокомментировал представитель духовенства.

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Слова аль Каварни вызвали гнев многих женщин в Саудовской Аравии. «Пора бы ему узнать, что каждый день сексуальным домогательствам подвергаются женщины, носящие абайю, хиджаб и никаб», — заявила одна из студенток по имени Реема.

26 сентября в королевстве был подписан указ о разрешении женщинам управлять автомобилем. Он вступит в силу в июне 2018 года. В настоящее время власти Саудовской Аравии задумались над тем, чтобы начать считать сексуальное домогательство уголовным преступлением, отмечает издание.