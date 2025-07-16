Несколько десятков дронов сбили в небе над тремя регионами России

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над тремя регионами России за три часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа за три часа над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени силы ПВО сбили 29 дронов над территорией Белгородской области, девять беспилотников над территорией Брянской области, еще два — над Липецкой областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) унесла жизнь одного жителя Белгорода, еще пятеро пострадали. Как добавил Гладков, было повреждено шесть домовладений.

По данным СМИ, в городе после прилетов дронов начались пожары.