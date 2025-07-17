Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

Гладков: Один человек погиб и пятеро ранены из-за атаки дронов ВСУ на Белгород

Вечерняя атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) унесла жизнь одного жителя Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-аккаунте.

По сообщению главы региона, от полученных ранений мужчина скончался на месте. Его возраст не уточняется. Кроме того, в результате ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались ранены пять человек, среди которых две женщины и трое мужчин. Сейчас пострадавших с осколочными ранениями медики доставляют в больницы. Им оказывается необходимая помощь.

Как добавил Гладков, было повреждено шесть домовладений. К настоящему моменту оперативные службы привлечены и уже работают на местах. Данные о последствиях выясняются.

Вечером в среду, 16 июня, стало известно о том, что ВСУ атаковали Белгород. По данным СМИ, в городе после прилетов дронов начались пожары.