На Украине заявили о раздражении Трампа из-за Путина

Депутат Рады Дубинский: Трамп раздражен тем, что Путин игнорирует его требования

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что российский лидер Владимир Путин игнорирует его требования. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО.

По его словам, в отличие от европейских стран, которые заискивают перед американским лидером, Москва «не демонстрирует восторгов и согласия» в ответ на его предложения.

«Отсюда столько резкости в заявлениях из США. На которые, очевидно, последует реакция из РФ в виде примирительного жеста — Кремль постарается продемонстрировать Трампу уважение, чего он так хочет», — считает политик.

Он предположил, что речь может идти как об обмене политзаключенными, так и о «более значимом» предложении. «В любом случае, ход сейчас за Путиным», — заключил Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что США введут тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.