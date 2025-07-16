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23:45, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о раздражении Трампа из-за Путина

Депутат Рады Дубинский: Трамп раздражен тем, что Путин игнорирует его требования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что российский лидер Владимир Путин игнорирует его требования. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО.

По его словам, в отличие от европейских стран, которые заискивают перед американским лидером, Москва «не демонстрирует восторгов и согласия» в ответ на его предложения.

«Отсюда столько резкости в заявлениях из США. На которые, очевидно, последует реакция из РФ в виде примирительного жеста — Кремль постарается продемонстрировать Трампу уважение, чего он так хочет», — считает политик.

Он предположил, что речь может идти как об обмене политзаключенными, так и о «более значимом» предложении. «В любом случае, ход сейчас за Путиным», — заключил Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что США введут тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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