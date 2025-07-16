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23:43, 16 июля 2025Россия

В Москве десятки вооруженных мужчин устроили массовую драку

Mash: Толпа мужчин с оружием устроила массовую драку в московском районе Ясенево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Массовая драка с участием по меньшей мере 30 человек произошла в московском районе Ясенево. Участники потасовки были вооружены, сообщает Mash со ссылкой на очевидцев в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, драка произошла на Литовском бульваре напротив детской поликлиники. «Толпа мужчин (некоторые были в масках) кричали и распыляли перец друг на друга. У некоторых в руках были ножи. Также применили светошумовую гранату», — пишет Mash. По данным Telegram-канала, есть пострадавшие.

Через некоторое время участники потасовки разбежались. Затем на место прибыли машины Росгвардии, полиции и скорой помощи. В настоящее время правоохранители разыскивают участников драки.

Ранее массовая драка произошла возле тандырной в подмосковной деревне Сапроново в Ленинском городском округе. В стычке принимали участие около 10 человек, их действия попали на видео.

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