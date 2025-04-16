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15:25, 16 апреля 2025Россия

Массовая драка возле тандырной под Москвой попала на видео

Массовая драка произошла возле тандырной в подмосковной деревне Сапроново
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Массовая драка произошла возле тандырной в подмосковной деревне Сапроново в Ленинском городском округе. В стычке принимали участие около 10 человек, их действия попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На ролике видно, как несколько мужчин набрасываются с кулаками друг на друга. Они задевают припаркованные автомобили, слышна сигнализация. Разнять драчунов пытается девушка, но у нее ничего не выходит.

Как пишет «Осторожно, новости», неизвестно, что послужило причиной конфликта.

Жильцы ближайших домов вызвали к месту сотрудников полиции и Росгвардии, а также бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области устроили массовую драку за право посещать одну могилу. Одна из участниц конфликта поведала, что в семье давно разладились отношения.

ЖЗЛ
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