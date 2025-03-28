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15:36, 28 марта 2025Россия

Россияне устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу

Жители Ленобласти устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жители Ленинградской области устроили массовую драку на железнодорожной станции «Романовка» из-за права посещать одну могилу. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 23-летняя россиянка со своим молодым человеком приехала на могилу дедушки. На кладбище пара встретила дядю и тетю девушки, которые стали им угрожать и выгонять. Эти действия они аргументировали тем, что жительница Ленобласти не является родственницей усопшего.

Как утверждает 78.ru, в семье давно разладились отношения. Два дяди и тетя девушки не признают родство и периодически высказывают в ее адрес угрозы.

На кладбище россиянка решила не нагнетать ситуацию — с парнем она последовала на станцию «Романовка». За несколько минут до прибытия электрички к ним подошли родственники. Один из мужчин ударил девушку по лицу, та упала на платформу. Во время потасовки девушку залили ее же перцовым баллончиком.

Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяные молодые люди сломали и унесли с собой Поклонный крест.

ЖЗЛ
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