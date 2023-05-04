В Петербурге пьяная компания сломала и унесла Поклонный крест

«Фонтанка»: в Петербурге пьяные молодые люди сломали и унесли с собой Поклонный крест

В Санкт-Петербурге пьяные молодые люди сломали Поклонный крест у большого концертного зала «Октябрьский» около входа в Некрасовский сад и унесли его с собой, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, сообщение о происшествии с пьяной компанией поступило в правоохранительные органы. Предположительно, горожане не только повредили деревянный крест, но и унесли его.

Позже неизвестный мужчина с собакой вернул его к постаменту. Его запечатлели уличные камеры. Сотрудники полиции начали искать злоумышленников.

25 апреля сообщалось, что в Нижневартовске в мусорном контейнере нашли крест с Иисусом. Правоохранители установили, что фигура несколько раз меняла хозяина, ее передаривали друг другу и признали неканоничной.

До этого на кладбище в Омской области произошла массовая драка. На появившихся в соцсетях кадрах один из мужчин повалил оппонента на землю, в то время как окружающие пытались остановить избиение.