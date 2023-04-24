Массовая драка на российском кладбище попала на видео

Массовую драку на кладбище в Омской области сняли на видео

Массовую драку на кладбище в Омской области сняли на видео. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным портала, инцидент произошел в селе Приветная. Предположительно, причиной драки стало дорожное происшествие — один из водителей не уступил дорогу другому при подъезде к кладбищу.

На опубликованных кадрах видно, что в драке участвуют не менее десяти человек. Один из мужчин повалил оппонента на землю, в то время как окружающие пытаются остановить избиение и также вступают в конфликт.

По факту массовой драки полиция Омской области начала проверку, отметив, что заявлений от пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что россиянин убил знакомого и отвез на машине его тело на кладбище.

