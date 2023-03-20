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12:38, 20 марта 2023Силовые структуры

Россиянин убил знакомого и поволок на машине его тело на кладбище

В Башкирии мужчина зарезал знакомого и поволок на машине его тело на кладбище

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Дюртюлинском районе Башкирии 45-летнего местного жителя подозревают в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в полиэтилене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) и пресс-службе МВД по республике.

Связанного мужчину с колото-резаными ранениями и следами волочения обнаружили на проселочной дороге. Подозреваемым в совершении преступления стал житель села Суккулово, на его одежде были обнаружены следы крови, а в автомобиле — фрагменты веревки. После предъявления доказательств россиянин признал вину и пояснил, что не помнит обстоятельств конфликта.

По версии следствия, с 13 по 16 марта пятеро мужчин устроили продолжительное застолье, в последний день которого подозреваемый вместе с потерпевшим решили переместиться в баню, где во время конфликта фигурант нанес оппоненту несколько ударов ножом в шею, обернул тело знакомого в пленку и с наступлением темноты поволок на машине в сторону кладбища. Однако трос порвался, и подозреваемый оставил тело на дороге. Назначены экспертизы.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Илона Палей
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