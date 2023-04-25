В мусорном контейнере в российском городе нашли крест с Иисусом

«Подъем»: в Нижневартовске в мусорном контейнере нашли крест с Иисусом

В Нижневартовске в мусорном контейнере нашли крест с Иисусом. Об этом сообщили изданию «Подъем» в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сотрудники полиции в российском городе начали устанавливать религиозную ценность находки. Правоохранители достали крест из мусора и обнаружили предполагаемого владельца.

«Сейчас лицо, которому принадлежал этот крест, установлено, с ним проводится работа. Устанавливаются причины, обстоятельства, а также мы выясняем, является ли этот объект предметом религиозной ценности или нет», — разъяснили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, фигура с Иисусом несколько раз меняла хозяина, ее передаривали друг другу и признали неканоничной.

24 апреля на кладбище в Омской области произошла массовая драка. На появившихся в соцсетях кадрах один из мужчин повалил оппонента на землю, в то время как окружающие пытались остановить избиение. Позже они сами вступили в конфликт.