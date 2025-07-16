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20:22, 16 июля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности продолжать контакты с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Киев готов продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, трансляцию выступления вел телеканал «Рада» на YouTube.

«Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте», — высказался глава украинского МИД.

Сибига заявил в ходе встречи с министрами иностранных дел Польши и Литвы Радославом Сикорским и Кястутисом Будрисом о готовности к новым переговорам с Россией. Дипломат уточнил, что для Украины принципиальным моментом является достижение безусловного прекращения огня. По его словам, только после этого Киев будет говорить об остальных аспектах урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал надавить на Украину ради мирных переговоров. «Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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