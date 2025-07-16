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11:50, 16 июля 2025Мир

Кремль призвал надавить на Украину ради мирных переговоров

Песков: Россия призывает стороны надавить на Украину ради мирных переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия призывает все стороны надавить на Украину ради возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — сказал представитель Кремля, отметив, что прежде всего имеется в виду администрация президента США Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина молчит о третьем раунде переговоров в Стамбуле, который предложила российская сторона.

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