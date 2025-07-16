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23:20, 16 июля 2025Мир

На Западе спрогнозировали действия России во время отведенных Трампом 50 дней

AP: Россия использует отведенные Трампом 50 дней для активизации наступления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Ближайшие 50 дней, отведенные главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом для заключения соглашения по Украине, Россия использует для продолжения «летнего наступления». Такой прогноз дает агентство Associated Press (AP).

Как считают авторы материала, у РФ появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачиваться на удержании позиций.

Российские войска приближаются к Красноармейску (украинское название — Покровск) и Константиновке, методично беря под контроль населенные пункты вблизи городов, отмечает AP. Переход городов к России позволит продвинуться к Славянску и Краматорску, подготовив почву для взятия под контроль всей Донецкой народной республики (ДНР), утверждают авторы.

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Помимо этого, при таком развитии событий откроется путь на Днепропетровскую область, что, в свою очередь, подорвет моральный дух украинцев и даст Москве больше рычагов влияния на переговорах.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг признал, что темпы продвижения российских войск на Украине ускоряются.

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