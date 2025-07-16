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12:33, 16 июля 2025Мир

На Западе признали успехи российского наступления

Independent: Темпы продвижения российских войск на Украине ускоряются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Темпы продвижения российских войск на Украине ускоряются, заявил аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. Его слова передает газета The Independent.

«Темпы продвижения российских войск ускоряются, и летнее наступление России, скорее всего, окажет сильное давление на Вооруженные силы Украины», — признал эксперт.

Ранее стало известно, что российская армия активизировала наступление на нескольких участках фронта вблизи границы Днепропетровской области.

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