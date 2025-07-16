На Западе признали успехи российского наступления

Темпы продвижения российских войск на Украине ускоряются, заявил аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. Его слова передает газета The Independent.
«Темпы продвижения российских войск ускоряются, и летнее наступление России, скорее всего, окажет сильное давление на Вооруженные силы Украины», — признал эксперт.
Ранее стало известно, что российская армия активизировала наступление на нескольких участках фронта вблизи границы Днепропетровской области.