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23:21, 16 июля 2025Ценности

Zielinski & Rozen отреагировала на сообщения об отправке продукции для ВСУ

Бренд Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Albina White / Unsplash

Популярный израильский бренд косметики Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель компании сообщил РИА Новости.

Он прокомментировал снимки с продукцией бренда, которые распространяют украинские СМИ, утверждая, что Zielinski & Rozen якобы поддерживает ВСУ и совершает поставки на передовую.

«Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта», — подчеркнул представитель бренда.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой призвал проверить Zielinski & Rozen на финансирование ВСУ. Он направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении.

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