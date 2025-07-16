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13:19, 16 июля 2025Ценности

Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование ВСУ

Депутат Андрей Луговой захотел проверить Zielinski & Rozen на финансирование ВСУ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Barbarazm / Shutterstock / Fotodom

Израильский бренд Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Парламентарий направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении.

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«Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит как минимум потеря производств и огромного рынка сбыта в России», — подчеркнул он.

Продукция Zielinski & Rozen пользуется популярностью в России — в стране работают десятки точек продаж марки.

В мае другой российский бренд угодил в скандал из-за недовольства парадом Победы.

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