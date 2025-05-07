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16:09, 7 мая 2025Ценности

Российский бренд угодил в скандал из-за недовольства парадом Победы

Российский бренд Monochrome угодил в скандал из-за недовольства парадом Победы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский бренд Monochrome угодил в скандал из-за недовольства перекрытием дорог в Москве. Пост появился в официальном Telegram-канале марки.

Сначала в Telegram-канале Monochrome было опубликовано сообщение о закрытии магазина на Большой Дмитровке в Москве 7 и 9 мая. Известно, что в столице в упомянутые даты закроют торговые точки, которые располагаются на пути следования парада Победы. Кроме того, в Москве перекроют часть улиц.

Автор канала возмутился требованием закрыть бутик Monochrome. «Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится», — говорилось в публикации. Подписчики канала не согласились с мнением представителя бренда, о чем и написали в комментариях. Автор, в свою очередь, нагрубил комментаторам: «Вас забыла спросить. Спасибо за ваше мнение».

Вскоре все публикации и комментарии были удалены, а на канале появился еще один пост, с извинениями, от собственника и генерального директора Monochrome Николая Богдановича.

«Мы допустили колоссальную ошибку. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем (...) Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах всегда демонстрировали свое уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам. От себя лично и от лица компании я искренне прошу прощения у всех, кого могли задеть наши необдуманные слова», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в основных российских аэропортах произошел массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов.

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