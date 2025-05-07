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14:09, 7 мая 2025Путешествия

В российских аэропортах случился массовый коллапс

Mash: В российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотников
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов. Еще 52 рейса на вылет и 70 на прилет задержано в Шереметьево. На запасные аэродромы пришлось перенаправить 82 воздушных судна.

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково на вылет отменили девять рейсов, а на прилет — семь. Там наблюдаются сбои в соблюдении расписания, а вылетающие лайнеры стоят в пробках.

Кроме того, задержаны десятки рейсов в аэропортах Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Минеральных Вод, Махачкалы и Карачаево-Черкесии.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмены и задержки рейсов повлияли на планы не менее 60 тысяч пассажиров. В их числе — туристы, летящие популярными стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.

Ранее обстановка в столичных аэропортах Внуково и Домодедово после введенных ограничений на полеты попала на видео. На размещенных в сети кадрах ожидающие свои рейсы люди сидят на полу возле чемоданов.

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