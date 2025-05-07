Обстановка в столичных аэропортах после введенных ограничений попала на видео

Shot: Обстановка в аэропортах Внуково и Домодедово попала на видео

Обстановка в столичных аэропортах Внуково и Домодедово после введенных ограничений на полеты попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны толпы людей, ожидающих свои рейсы. Многие из них сидят на полу возле чемоданов. «Людям приходится спать и размещаться на лестницах, полу и возле стоек регистрации. У некоторых задержки рейсов составляют 12 часов», — говорится в сообщении.

Известно, что во Внуково уже начали отправлять и принимать борты, а в Домодедово лишь допустили пассажиров до регистрационных стоек.

В 4:07 по московскому времени были отменены ограничения на полеты в двух столичных аэропортах: Шереметьево и Внуково. План «Ковер», подразумевающий ограничение на прием и выпуск самолетов, был введен в аэропорту Шереметьево 7 мая в 1:00 по московскому времени. В свою очередь, во Внуково аналогичные меры приняли 6 мая в 18:39.