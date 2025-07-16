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23:03, 16 июля 2025Мир

В Госдепе высказались о терпении Трампа в вопросе Украины

Госдеп США: Терпение Трампа в вопросе украинского урегулирования небезгранично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования не безгранично. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, на это указывают действия американского лидера, а также решение Вашингтона предоставить Киеву дополнительные оборонительные вооружения. «Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист», — сказала Брюс.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет заключено за 50 дней. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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